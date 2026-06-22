В США сантехники нашли обручальное кольцо в канализации спустя 10 лет

В штате Мичиган (США) сотрудники сантехнической компании обнаружили обручальное кольцо, упавшее в унитаз около десяти лет назад. Об этом сообщает UPI.
Как рассказал владелец компании Titan Plumbing Грег Джонсон, его сотрудников вызвали в торговый центр в Хартленде для устранения неполадок с канализационной трубой. В ходе ремонта внутри трубы был найден блестящий предмет, напоминающий обручальное кольцо. Джонсон предложил разыскать возможного владельца украшения.
Компания разместила в социальных сетях сообщение о находке. Публикацию увидела сотрудница расположенного поблизости спа-салона по имени Сью. Она вспомнила, что примерно десять лет назад одна из клиенток уронила кольцо в унитаз. Тогда вернуть украшение владелице не удалось.
В результате сантехники связались с Кэрол Орам. Она не рассчитывала вновь увидеть свое обручальное кольцо. Как отметил менеджер Titan Plumbing Джейсон Мацник, женщина расплакалась, когда снова надела его. В публикации уточняется, что мужа Орам зовут Роджер, а их брак длится около 60 лет.
Первоначально сантехники предположили, что кольцо изготовлено из желтого золота, однако после очистки выяснилось, что украшение сделано из белого золота, добавили в сообщении.