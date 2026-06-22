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В США сантехники нашли обручальное кольцо в канализации спустя 10 лет

В Мичигане сантехники нашли обручальное кольцо в канализационной трубе, которое пролежало там 10 лет.

Источник: СС0/PRISCILAFLORES

В штате Мичиган (США) сотрудники сантехнической компании обнаружили обручальное кольцо, упавшее в унитаз около десяти лет назад. Об этом сообщает UPI.

Как рассказал владелец компании Titan Plumbing Грег Джонсон, его сотрудников вызвали в торговый центр в Хартленде для устранения неполадок с канализационной трубой. В ходе ремонта внутри трубы был найден блестящий предмет, напоминающий обручальное кольцо. Джонсон предложил разыскать возможного владельца украшения.

Компания разместила в социальных сетях сообщение о находке. Публикацию увидела сотрудница расположенного поблизости спа-салона по имени Сью. Она вспомнила, что примерно десять лет назад одна из клиенток уронила кольцо в унитаз. Тогда вернуть украшение владелице не удалось.

В результате сантехники связались с Кэрол Орам. Она не рассчитывала вновь увидеть свое обручальное кольцо. Как отметил менеджер Titan Plumbing Джейсон Мацник, женщина расплакалась, когда снова надела его. В публикации уточняется, что мужа Орам зовут Роджер, а их брак длится около 60 лет.

Первоначально сантехники предположили, что кольцо изготовлено из желтого золота, однако после очистки выяснилось, что украшение сделано из белого золота, добавили в сообщении.

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