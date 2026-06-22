В США сантехники нашли обручальное кольцо в канализации спустя 10 лет

В результате сантехники связались с Кэрол Орам. Она не рассчитывала вновь увидеть свое обручальное кольцо. Как отметил менеджер Titan Plumbing Джейсон Мацник, женщина расплакалась, когда снова надела его. В публикации уточняется, что мужа Орам зовут Роджер, а их брак длится около 60 лет.