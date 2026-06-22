Имя хедлайнера держат в секрете: в Казани анонсировали программы выпускного и Дня молодежи

В Казани анонсировали программу масштабных молодежных мероприятий, включая общегородской выпускной и День молодежи. Жителей и гостей города ожидают концерты с участием популярных артистов, выступления федеральных спикеров, спортивные активности и ток-шоу, пишет ИА «Татар-информ».
Выпускной для более 8 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников из 200 школ состоится 25 июня у Центра семьи «Казан». Праздник начнется с видеопролога. После официальной части для выпускников выступят артисты, среди которых Игнат Изотов, redless, Ванфи, Kamilluna, Beku, группы «Дышать» и «Дожди июля», Йоло, а также DJ Сулейман. Имя хедлайнера организаторы пока держат в секрете. В рамках выпускного будут организованы интерактивные площадки и различные зоны активности. В связи с проведением мероприятия с полуночи 24 июня до полудня 26 июня будет ограничено движение транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко.
Республиканский День молодежи пройдет 27 июня в экстрим-парке «УРАМ». Программа включает концерт, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия. Гости смогут посетить лекторий, мастер-классы, спортивные и интерактивные зоны. Особое внимание будет уделено площадке «Карьера в Казани» с карьерным квестом, экспресс-собеседованиями и ток-шоу. Федеральные спикеры, среди которых Дмитрий Яковлев, Лиза Ливада, Тима Фермер и Сергей Мезенцев, примут участие в образовательной программе. Хедлайнером фестиваля станет рэпер L"One. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте деньмолодежитатарстан.рф.
В дни проведения мероприятий запланированы дополнительные меры безопасности. Возможно ограничение движения маломерных судов по реке Казанке, а также временное ограничение розничной продажи алкоголя вблизи площадок.
Эти мероприятия рассматриваются властями Казани как часть работы по поддержке молодежи и созданию условий для ее развития в городе. Отмечается, что все больше выпускников предпочитают оставаться в столице Татарстана для получения образования и построения карьеры, что является свидетельством успешного создания инфраструктуры и возможностей для молодых людей.