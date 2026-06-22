Имя хедлайнера держат в секрете: в Казани анонсировали программы выпускного и Дня молодежи

Выпускной для более 8 тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников из 200 школ состоится 25 июня у Центра семьи «Казан». Праздник начнется с видеопролога. После официальной части для выпускников выступят артисты, среди которых Игнат Изотов, redless, Ванфи, Kamilluna, Beku, группы «Дышать» и «Дожди июля», Йоло, а также DJ Сулейман. Имя хедлайнера организаторы пока держат в секрете. В рамках выпускного будут организованы интерактивные площадки и различные зоны активности. В связи с проведением мероприятия с полуночи 24 июня до полудня 26 июня будет ограничено движение транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко.