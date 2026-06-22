Экс-министру молодёжной политики Калининградской области Анне Мусевич снова продлили домашний арест

Анну Мусевич задержали 27 февраля 2026 года. Экс-министра и ещё двух человек обвиняют в хищении части субсидии Росмолодёжи на центр в Донском — дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, при закупке мебели в документах завысили цену на 9 511 898 рублей, а разницу троица забрала себе. Общая сумма контракта составляла 42 127 460 рублей.