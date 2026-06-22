На Дону независимые наблюдатели на выборах пройдут обучение по новой методике

В Ростовской области началось обучение кандидатов в общественные наблюдатели, которые будут следить за соблюдением закона на будущих выборах в сентябре.
Всего в регионе откроется более двух с половиной тысяч избирательных участков.
— На каждом из них должно быть не менее двух независимых и подготовленных наблюдателей, цель которых — четко отслеживать интересы избирателей, удостовериться в том, что все проходит законно, — отметил на первом обучающем семинаре в Ростове-на-Дону.
член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.
Большинство присутствующих в зале были молодые люди, которым предстоит многому научиться.
— Наблюдателя можно назвать главным участником процесса на избирательном участке. Он следит за выдачей бюллетеней, ходом голосования, подсчетом его результатов и другими важными процедурами. Поэтому должен уметь грамотно отреагировать на любую возникшую проблему. Ему предстоит взаимодействовать с другими участниками избирательного процесса. Например, это может быть сотрудник полиции, член избиркома, журналист. Для этого наблюдателю нужно хорошо знать законодательство, не бояться, быть доброжелательным, открытым и знать, куда и как обратиться при подозрении на нарушение или в любой другой нештатной ситуации,
— рассказал о функциях общественных представителей на выборах Александр Нечушкин.
Наблюдательная система действует в России уже восемь лет. И наблюдатели проходят обучение постоянно. Но в этом году образовательная программа для них усовершенствована.
Учеба проходит в игровой форме. Разработчики семинаров постарались учесть всевозможные подводные камни, с которыми могут столкнуться общественные представители.
Федеральные эксперты Ассоциации НОМ (независимый общественный мониторинг) объяснили ростовчанам, что их ждет на выборах, и как нужно реагировать при различных обстоятельствах.
— Мы учим бесконфликтному, честному, доброму взаимодействию, чтобы наблюдатели работали с удовольствием. Подготовленный человек придет на участок, понимая важность и нужность того, что он делает. Отрабатываем возможные варианты реагирования при провокациях, действия при беспилотной опасности или сообщении о минировании, как правило, они зачастую ложные. Надеемся, что такие знания все-таки не пригодятся, — подчеркнул Александр Нечушкин.
Одна из основных и почетных обязанностей общественных наблюдателей — информировать население о том, что реально происходит на участках, чтобы в итоге избиратели доверяли выборам и их результатам.
Кстати, кандидатов в независимые представители отбирают из желающих жителей в каждом муниципальном образовании.
Независимыми наблюдателями не могут стать чиновники или те, кто является членом какой-то партии. Но большинство парламентских партий направляют на участки собственных делегатов.
Как сообщил участникам семинара первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков, в регион на выборы нередко приезжают иностранцы, которые хотят посмотреть, как у нас проходит голосование.
— Они удивляются его прозрачности, так как на большинстве участков организована прямая трансляция происходящего, — рассказал Юрий Зерщиков.
В период голосования постоянно действует общественный штаб, в который могут обратиться за консультацией независимые представители. В случае чего у них есть так называемая экстренная «кнопка».
Участники семинара узнали, где ее искать.
— На мобильный телефон можно скачать специальное приложение, где есть эта самая «красная кнопка», на нее направляется сигнал о нарушении или другом событии с избирательного участка. На географической карте видно, где оно произошло. Цель — не замолчать, а разобраться в ситуации, — сделал акцент Александр Нечушкин.