На Дону независимые наблюдатели на выборах пройдут обучение по новой методике

— Наблюдателя можно назвать главным участником процесса на избирательном участке. Он следит за выдачей бюллетеней, ходом голосования, подсчетом его результатов и другими важными процедурами. Поэтому должен уметь грамотно отреагировать на любую возникшую проблему. Ему предстоит взаимодействовать с другими участниками избирательного процесса. Например, это может быть сотрудник полиции, член избиркома, журналист. Для этого наблюдателю нужно хорошо знать законодательство, не бояться, быть доброжелательным, открытым и знать, куда и как обратиться при подозрении на нарушение или в любой другой нештатной ситуации,