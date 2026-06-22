В Воронеже ограничили проезд еще по двум улицам Железнодорожного района

В Воронеже после воздушной атаки 22 июня также временно ограничили движение по улицам Переверткина и Старых большевиков — на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова.
— Общественный транспорт проследует по улице Обручева, — отметили в городской администрации.
Напомним, ранее ограничили проезд автотранспорта на участке Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова. Временно изменили и схему движения автобусов — как они проследуют читайте на сайте VRN.KP.RU.
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