Сбер выделил 1,7 млрд рублей на восстановление памятника конструктивизма в Нижнем Новгороде

Светлана Некрасова, управляющий директор ПАО ДОМ. РФ, подчеркнула расширение практики восстановления ОКН при поддержке льготного финансирования: «Сегодня уже в 14 регионах нашей страны идёт восстановление исторических памятников с применением льготных кредитных средств. Для нас важно, что ключевые участники финансового рынка подключаются к этой работе, помогая возвращать в современную жизнь знаковые объекты».Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил значение проекта для региона и оперативность запуска финансирования: «В Нижегородской области сохранению памятников архитектуры уделяется особое внимание. Всего через месяц после подписания соглашения на конференции “ЦИПР” Сбер запускает льготное финансирование для восстановления первого ОКН. Это объект в самом центре Нижнего Новгорода, приведения его в порядок жители ждут несколько десятилетий».