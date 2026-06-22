Сбер выделил 1,7 млрд рублей на восстановление памятника конструктивизма в Нижнем Новгороде

Сбер профинансирует восстановление памятника конструктивизма в Нижнем Новгороде: по программе льготного кредитования инвесторов объектов культурного наследия (ОКН), оператором которой выступает ДОМ. РФ, банк запустил финансирование в размере 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на реставрацию знакового здания в центре города, которое после восстановления войдёт в состав нового жилого комплекса «Легенда», строительство которого началось в 2024 году.
Михаил Чачин, вице‑президент и директор департамента по работе с государственным сектором Сбера, отметил, что такие проекты возвращают людям часть истории и создают в городе дополнительные точки притяжения: «Для жителей — комфортная и вдохновляющая среда, новые возможности для досуга, общения и развития. А для бизнеса — пример того, как инвестиции в сохранение культурного наследия становятся вкладом в будущее».
Светлана Некрасова, управляющий директор ПАО ДОМ. РФ, подчеркнула расширение практики восстановления ОКН при поддержке льготного финансирования: «Сегодня уже в 14 регионах нашей страны идёт восстановление исторических памятников с применением льготных кредитных средств. Для нас важно, что ключевые участники финансового рынка подключаются к этой работе, помогая возвращать в современную жизнь знаковые объекты».Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил значение проекта для региона и оперативность запуска финансирования: «В Нижегородской области сохранению памятников архитектуры уделяется особое внимание. Всего через месяц после подписания соглашения на конференции “ЦИПР” Сбер запускает льготное финансирование для восстановления первого ОКН. Это объект в самом центре Нижнего Новгорода, приведения его в порядок жители ждут несколько десятилетий».
По словам организаторов, реализация проекта будет сопровождаться взаимодействием инвесторов, региональных властей и профильных институтов, а также направлена на сокращение инвестиционно‑строительных сроков и снижение административных барьеров. После реставрации здание не только сохранит историческую ценность, но и интегрируется в современную градскую среду через новый жилой комплекс.
Ранее появилось видео демонтажа аварийных конструкций «Дома Чекиста» в Нижнем Новгороде.