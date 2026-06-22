В Госдуме предложили ужесточить ответственность за домашнее насилие

Авторы инициативы предлагают распространить действие статьи на случаи, когда побои наносят совершеннолетнему близкому человеку или родственнику, беременной женщине, а также человеку в беспомощном состоянии или в зависимости от агрессора. В пояснительной записке говорится, что первый зафиксированный случай побоев в семье чаще всего рассматривается как административное правонарушение. Уголовная ответственность обычно наступает только при повторном эпизоде.