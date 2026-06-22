В Госдуме предложили ужесточить ответственность за домашнее насилие

В Госдуме предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ для борьбы с домашним насилием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой.
Изменения предлагается внести в статью 116 УК РФ о побоях. Сейчас она применяется, в частности, при побоях из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или при публичной демонстрации насилия.
Авторы инициативы предлагают распространить действие статьи на случаи, когда побои наносят совершеннолетнему близкому человеку или родственнику, беременной женщине, а также человеку в беспомощном состоянии или в зависимости от агрессора. В пояснительной записке говорится, что первый зафиксированный случай побоев в семье чаще всего рассматривается как административное правонарушение. Уголовная ответственность обычно наступает только при повторном эпизоде.
По мнению авторов, такой подход не учитывает уязвимость жертв домашнего насилия и риск его повторения, особенно если пострадавший и агрессор живут вместе или находятся в близких отношениях. Документ направили на отзыв в правительство РФ.