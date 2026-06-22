Первые магистры «Автотора» защитили дипломы по программе для производства

Руководитель учебного центра «Автотора» Виктор Чазов подчеркнул, что для компании это не просто новые дипломы, а реальное усиление команды на производстве. Пять сотрудников прошли путь от учебных модулей к внедрению полученных знаний у себя на участках. Они приобрели компетенции в цифровом инжиниринге, расчётах и прочностном анализе, бережливом производстве, диагностике и обслуживании оборудования, а также в основах промышленной роботизации. Эти знания уже работают: коллеги оптимизируют процессы, повышают качество и сокращают простои. Компания продолжит поддерживать целевое обучение и расширять практику совместных программ с образовательными организациями.