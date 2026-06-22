Первые магистры «Автотора» защитили дипломы по программе для производства

направлению «Машиностроение». Перед комиссией выступила первая целевая группа сотрудников «Автотора» — программа была разработана в 2024 году по заказу компании и ориентирована на реальные производственные запросы.
Все магистранты — действующие работники предприятия. Это позволило совместить теорию с практикой и сформировать темы исследований под конкретные производственные задачи. Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила уровень подготовки: отмечены глубина проработки материалов, актуальность решений и профессиональная подача результатов. Выпускники продемонстрировали не только фундаментальные знания, но и готовность применять их для решения конкретных задач производства.
Руководитель учебного центра «Автотора» Виктор Чазов подчеркнул, что для компании это не просто новые дипломы, а реальное усиление команды на производстве. Пять сотрудников прошли путь от учебных модулей к внедрению полученных знаний у себя на участках. Они приобрели компетенции в цифровом инжиниринге, расчётах и прочностном анализе, бережливом производстве, диагностике и обслуживании оборудования, а также в основах промышленной роботизации. Эти знания уже работают: коллеги оптимизируют процессы, повышают качество и сокращают простои. Компания продолжит поддерживать целевое обучение и расширять практику совместных программ с образовательными организациями.
Актуальность прикладных исследований подтверждается и планами развития сварочного производства. В прошлом году на предприятии запустили новую роботизированную линию сварки, а сейчас завершается строительство корпуса, где появится ещё несколько современных линий. Руководитель одного из цехов «Автотора» Руслан Захаров, защитивший магистерскую работу о внедрении роботизации на линиях сварки, отметил, что роботизация сварочного производства — это не просто модернизация, а ключевое условие для повышения конкурентоспособности.
По его словам, роботизированные комплексы переводят процесс сварки на качественно новый уровень, обеспечивая высокую точность и качество сварных соединений. Несмотря на значительные первоначальные инвестиции, роботизация обеспечивает быстрое снижение производственных затрат за счёт минимизации брака, экономии сварочных материалов и режима работы 24 на 7.
Предприятие намерено и далее инвестировать в развитие сотрудников и совместные образовательные проекты — это позволяет быстрее внедрять передовые технологии и укреплять производственные компетенции компании.