Путепровод в воронежской Россоши планируют открыть раньше срока

Особенность объекта связана с тем, что под путепроводом проходят 11 железнодорожных путей. Из-за этого часть монтажных операций выполняли ночью, с временным ограничением движения поездов. Автомобильный транзит на время ремонта направляют в объезд по региональным, межмуниципальным и местным дорогам.