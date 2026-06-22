Путепровод в воронежской Россоши планируют открыть раньше срока

Северный путепровод через железнодорожные пути в Россоши могут ввести в эксплуатацию уже в октябре, на два месяца раньше контрактного срока. Ход капремонта оценили заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и воронежский губернатор Александр Гусев.
Путепровод, который местные жители называют Горбатым из-за формы конструкции, был построен в 1980 году. Более 40 лет объект не проходил капитальный ремонт, поэтому нынешние работы фактически предполагают глубокое обновление моста.
Подрядчики меняют пролетные балки, усиливают опоры, устраивают новое мостовое полотно, обновляют наружное освещение, ограждения, лестницы, дорожные знаки и разметку.
Сейчас работы находятся на завершающей стадии. На четвертом пролете монтируют балки, на третьем идет бетонирование. Первые два пролета уже замоноличены.
Особенность объекта связана с тем, что под путепроводом проходят 11 железнодорожных путей. Из-за этого часть монтажных операций выполняли ночью, с временным ограничением движения поездов. Автомобильный транзит на время ремонта направляют в объезд по региональным, межмуниципальным и местным дорогам.
Генеральным подрядчиком выступает ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1». Государственный контракт на 420,7 миллиона рублей областное министерство дорожного хозяйства заключило с компанией в ноябре 2025 года. Мостовые работы выполняет субподрядчик — тамбовская компания «Мостострой 1».
По контракту объект должны сдать до 15 декабря. Однако, как доложил замминистра дорожной деятельности Александр Дудин, темпы работ позволяют рассчитывать на более раннее завершение.
Длина путепровода составляет 137 метров, ширина проезжей части — 13 метров. После ремонта здесь будут две полосы движения и тротуары.
Обновленный мост должен улучшить проезд грузового транспорта через Россошь с выходом на трассу М-4 «Дон», обеспечить удобную транспортировку продукции завода «Минудобрения» и связать центр города с восточной частью, где живут 12 тысяч человек.