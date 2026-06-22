С начала года в Перми убрали более 3,1 тыс. незаконных граффити

Городская административно-техническая инспекция за май выявила в Перми 926 незаконных графических рисунков. Из них устранено более 840, сообщает пресс-служба администрации Перми. Больше всего граффити обнаружили в Мотовилихинском районе — 169 изображений, из них устранено 124. В Свердловском районе выявили 146 незаконных граффити, там ликвидировано 97.В Дзержинском районе обнаружили 126 незаконных рисунков, устранили 124. В Кировском районе с учетом ранее обнаруженных устранили 132 изображения. В Ленинском районе устранено 106 рисунков, в том числе выявленных ранее. В Орджоникидзевском районе выявили 83 незаконных граффити, ликвидировали 79. В Индустриальном районе устранено 94 рисунка.