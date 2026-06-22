На перекрёстке Черняховского и Сергеева сбили парня на моноколесе, его госпитализировали

В Калининграде на улице Черняховского легковушка сбила 21-летнего местного жителя на моноколесе. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 22 июня.
Авария произошла около 03:49 у пешеходного перехода в районе дома № 78А. Перед столкновением машина поворачивала налево, водитель не уступила дорогу. Молодого человека с травмами увезли в больницу. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше