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На перекрёстке Черняховского и Сергеева сбили парня на моноколесе, его госпитализировали

На месте работают инспекторы, проводится проверка.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Черняховского легковушка сбила 21-летнего местного жителя на моноколесе. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 22 июня.

Авария произошла около 03:49 у пешеходного перехода в районе дома № 78А. Перед столкновением машина поворачивала налево, водитель не уступила дорогу. Молодого человека с травмами увезли в больницу. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

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