WSJ: военно-морской флот Китая «затягивает петлю» вокруг Тайваня

Это отражает более агрессивную позицию Пекина в отношении Тайваня. Круглосуточное патрулирование ВМС Китая — это не просто инструмент политической пропаганды. Китайские вооруженные силы получили возможность собирать данные и накапливать опыт в водах, где однажды они могут вступить в бой.