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WSJ: военно-морской флот Китая «затягивает петлю» вокруг Тайваня

С начала десятилетия Китай обеспечил почти постоянное военно-морское присутствие вблизи Тайваня, постепенно затягивая петлю вокруг острова, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что китайские вооруженные силы совершают полеты, морские рейды, проводят разведку и патрулирование вблизи Тайваня. Почти ежедневно военные самолеты взлетают из Китая и пересекают «срединную линию», разделяющую Тайваньский пролив, проверяя оборону Тайваня.

Но ключевую роль во взятии острова под контроль играет китайский ВМФ, хорошо оснащенный и численно превосходящий любой другой флот в мире, отмечает WSJ.

Береговая охрана Китая, по данным газеты, проникает в воды вокруг небольших тайваньских островов. Вблизи Тайваня постоянно «дежурят» китайские военные корабли, включая фрегаты и крупные эсминцы с управляемыми ракетами. Их число регулярно увеличивается, поскольку к ним присоединяются другие военно-морские суда ВМФ Китая.

«Это означает затягивание петли вокруг острова», — говорит Майкл Дам, отставной офицер разведки ВМС США и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

Это отражает более агрессивную позицию Пекина в отношении Тайваня. Круглосуточное патрулирование ВМС Китая — это не просто инструмент политической пропаганды. Китайские вооруженные силы получили возможность собирать данные и накапливать опыт в водах, где однажды они могут вступить в бой.

Одновременно председатель КНР Си Цзиньпин использует дипломатическое давление для изоляции Тайваня, стремясь прежде всего лишить Тайбэй важнейшего «спасательного круга» — американской поддержки.

Все это сигнализируя 23 млн жителей острова, что наращивание военной мощи Пекина делает их сопротивление бесполезным, резюмирует WSJ.

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