WSJ: военно-морской флот Китая «затягивает петлю» вокруг Тайваня

Береговая охрана Китая, по данным газеты, проникает в воды вокруг небольших тайваньских островов. Вблизи Тайваня постоянно «дежурят» китайские военные корабли, включая фрегаты и крупные эсминцы с управляемыми ракетами. Их число регулярно увеличивается, поскольку к ним присоединяются другие военно-морские суда ВМФ Китая.
«Это означает затягивание петли вокруг острова», — говорит Майкл Дам, отставной офицер разведки ВМС США и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.
Это отражает более агрессивную позицию Пекина в отношении Тайваня. Круглосуточное патрулирование ВМС Китая — это не просто инструмент политической пропаганды. Китайские вооруженные силы получили возможность собирать данные и накапливать опыт в водах, где однажды они могут вступить в бой.
Все это сигнализируя 23 млн жителей острова, что наращивание военной мощи Пекина делает их сопротивление бесполезным, резюмирует WSJ.