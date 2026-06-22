Директора стройфирмы будут судить за мошенничество с НДС при ремонте дорог в Мамоново

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый заключил муниципальный контракт на ремонт дорог в Мамоновском городском округе. Строительные материалы он приобретал без включения НДС в цену, поскольку его предприятие работало на упрощённой системе налогообложения. Чтобы незаконно получить компенсацию налога, директор представил заказчику фиктивные документы о покупке товаров и услуг у поставщиков-плательщиков НДС. Ущерб бюджету муниципалитета превысил 5 млн рублей.