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Директора стройфирмы будут судить за мошенничество с НДС при ремонте дорог в Мамоново

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных организаций Калининградской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление выявили и задокументировали сотрудники управления экономической безопасности УМВД региона. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый заключил…

Источник: Янтарный край

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных организаций Калининградской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление выявили и задокументировали сотрудники управления экономической безопасности УМВД региона.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый заключил муниципальный контракт на ремонт дорог в Мамоновском городском округе. Строительные материалы он приобретал без включения НДС в цену, поскольку его предприятие работало на упрощённой системе налогообложения. Чтобы незаконно получить компенсацию налога, директор представил заказчику фиктивные документы о покупке товаров и услуг у поставщиков-плательщиков НДС. Ущерб бюджету муниципалитета превысил 5 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд с утверждённым обвинительным заключением. На денежные средства и недвижимость обвиняемого наложен арест в сумме, достаточной для возмещения причинённого ущерба.