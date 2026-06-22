Для студентов УрФУ ввели новый обязательный спецкурс

Об этом в интервью ЕАН рассказал ректор вуза Илья Обабков.
«ИИ — такая штука, что, кроме развития самой технологии, мы должны накапливать опыт применения и работы с данными. На ПМЭФ мы обсуждали эту технологию в образовании. Сейчас мы ее дособираем и рассчитываем привить компетенцию владения нейросетями всем студентам УрФУ. Думаю, что наша ситуация с развитием искусственного интеллекта потенциально прорывная, но не в части создания больших моделей, а в деле трансформации системы разделения труда с применением ИИ», — отметил Обабков.
По его словам, ИИ в технологии языковых моделей точно хорош там, где есть текст. Обабков уверен: прежде всего его надо там применять.
«А это образовательная деятельность, гуманитарные проекты, медицина, госуправление, то есть там, где люди создали много текста и данных: здесь есть с чем работать, если, конечно, владельцы этих данных готовы их оцифровывать и обучать на них ИИ для своего же блага. Мы всем студентам в пилотном проекте по новой модели образования, на которую переходит УрФУ в этом году, вводим двухсеместровые курсы по применению ИИ. Нужна общая грамотность по этому инструменту и опыт первого применения», — подчеркнул ректор крупнейшего уральского вуза.