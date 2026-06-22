Для студентов УрФУ ввели новый обязательный спецкурс

«А это образовательная деятельность, гуманитарные проекты, медицина, госуправление, то есть там, где люди создали много текста и данных: здесь есть с чем работать, если, конечно, владельцы этих данных готовы их оцифровывать и обучать на них ИИ для своего же блага. Мы всем студентам в пилотном проекте по новой модели образования, на которую переходит УрФУ в этом году, вводим двухсеместровые курсы по применению ИИ. Нужна общая грамотность по этому инструменту и опыт первого применения», — подчеркнул ректор крупнейшего уральского вуза.