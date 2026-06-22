Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орловский губернатор возглавил региональный список КПРФ на выборах в Госдуму

Губернатор Орловской области Андрей Клычков возглавил партийный список региональной группы кандидатов от КПРФ на выборах в Государственную думу. Помимо Орловской области в группу вошли Брянская, Смоленская и Курская области. Списки кандидатов были определены на партийном съезде КПРФ.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков возглавил партийный список региональной группы кандидатов от КПРФ на выборах в Государственную думу. Помимо Орловской области в группу вошли Брянская, Смоленская и Курская области. Списки кандидатов были определены на партийном съезде КПРФ.

«В центральной России масштаб деятельности КПРФ традиционно велик, партия имеет большую поддержку, и наша задача сейчас — своей работой оправдать это доверие», — рассказал господин Клычков в своем канале в Max.

На выборах в Госдуму в 2021 году Андрей Клычков входил в федеральную часть списка кандидатов от КПРФ. Тогда губернатор, который возглавляет регион с 2017 года, говорил, что не собирается никуда уезжать.

Орловская область, которая является родиной лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представлена в Государственной думе одним одномандатным округом. Как ранее рассказывал «Ъ», основным кандидатом в депутаты от округа является сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Александр Бирюков («Единая Россия»). Он больше трех лет работает заместителем Андрея Клычкова и руководит московским представительством региона.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше