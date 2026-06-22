Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Урюпинске пройдет прощание с участником спецоперации Владиславом Горелишвили

В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО земляком.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с погибшим в зоне проведения специальной военной операции земляком пройдет 23 июня в городе Урюпинске Волгоградской области. Со всеми воинским и почестями проводят в последний путь рядового Владислава Горелишвили.

Владислав родился и вырос в Урюпинске. Выпускник школы № 6 и Жирновского нефтяного техникума работал электриком. После начала СВО заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. У бойца остались отец, жена, сестра и брат.

Прощание с Владиславом Горелишвили пройдет 23 июня в 9.30 в Покровском храме, после устроят траурную церемонию в сквере Павших Борцов. Похоронят бойца на кладбище в хуторе Попов.

Редакция скорбит и соболезнует родным и близким Владислава Горелишвили и всех погибших в ходе СВО.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше