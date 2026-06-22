Программу повышения рождаемости в Башкирии продлили до 2030 года

Согласно программе, к 2030 году в республике планируют добиться роста числа рождений до 36 038 детей в год (в 2024 году — 32 968). Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен увеличиться с 1,35 до 1,6. При этом целевой показатель по числу абортов на 1000 женщин фертильного возраста планируется снизить до 10.