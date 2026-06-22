В Волгограде 6,7% жителей живут за чертой бедности

Так, средний доход жителя Волгоградской области позволяет ему купить в месяц 1,78 фиксированного набора товаров и услуг. Для сравнения, доходы москвичей в 3,13 раза превышают стоимость этого набора минимума для жизни. Очень незначительно в Волгоградской области сократилось число бедных. По последним данным, за чертой бедности у нас живет 6,7% населения. Их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 0,8%.