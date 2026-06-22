В Петербурге возрождают Дом Дернова

Этот памятник регионального значения широко известен как знаменитый литературный салон начала XX века — «башня» поэта-символиста Вячеслава Иванова. О ходе восстановления исторического здания «Вечернему Санкт-Петербургу» рассказал губернатор Александр Беглов.
На данный момент специалисты сосредоточены на наиболее сложных и кропотливых задачах: ведётся восстановление фасадов и оригинального лепного декора, реставрируются уникальные барельефы с изображением драконов, картушей и лавровых ветвей.
Одной из главных сложностей стало воссоздание купола с люкарнами в стиле барокко, который венчает угловую часть здания. Работы направлены на возвращение дому его первоначального архитектурного облика и сохранение культурного наследия Серебряного века.