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В Петербурге возрождают Дом Дернова

В Петербурге продолжаются активные работы по реставрации дома Ивана Дернова на Таврической улице, 35.

Источник: Правительство Петербурга

Этот памятник регионального значения широко известен как знаменитый литературный салон начала XX века — «башня» поэта-символиста Вячеслава Иванова. О ходе восстановления исторического здания «Вечернему Санкт-Петербургу» рассказал губернатор Александр Беглов.

На данный момент специалисты сосредоточены на наиболее сложных и кропотливых задачах: ведётся восстановление фасадов и оригинального лепного декора, реставрируются уникальные барельефы с изображением драконов, картушей и лавровых ветвей.

Одной из главных сложностей стало воссоздание купола с люкарнами в стиле барокко, который венчает угловую часть здания. Работы направлены на возвращение дому его первоначального архитектурного облика и сохранение культурного наследия Серебряного века.

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