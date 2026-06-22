Единственная общественная баня в Городце закрылась из-за многомиллионных убытков. Об этом рассказали в администрации округа.
Жалобы на то, что баня перестала работать, появились в соцсетях. Местная жительница пожаловалась, что в Городце много домовладений без удобств, у людей нет возможности помыться, а единственное место, где это можно было сделать, закрыто. Часть бани вовсе продали под хостел.
«Как можно лишить элементарной гигиены?» — спрашивает Надежда.
А администрации округа ей объяснили, что содержание бани обходится слишком дорого. По словам властей, чтобы она работала без убытков, час помывки должен стоить более 600 рублей. Сейчас, судя по информации на сайте администрации Городца, час в бане стоит 210 рублей, а в душе — 250 рублей. Для льготных категорий граждан суммы в два раза меньше. Поднять цены до 600 рублей на данный момент просто невозможно.
«Действующее законодательство не позволяет единоразово поднять тариф до такого уровня, а ежегодные убытки бани составляют больше 11 миллионов рублей. Кроме того, накопилась большая задолженность за коммунальные ресурсы», — говорится в сообщении администрации.
Часть бани действительно продали. Оставшихся помещений хватит для работы бани. Власти добавили, что часть долга удастся погасить уже в июне. Как только это произойдет, баня снова откроется.
Судя по отзывам, оставленным посетителями на «Яндекс. Картах», баня нравится многим горожанам. Люди отмечают, что в ней сохранился дух СССР, но косметического ремонта не хватает.