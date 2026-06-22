Общественная баня в Городце закрылась из-за многомиллионных убытков

А администрации округа ей объяснили, что содержание бани обходится слишком дорого. По словам властей, чтобы она работала без убытков, час помывки должен стоить более 600 рублей. Сейчас, судя по информации на сайте администрации Городца, час в бане стоит 210 рублей, а в душе — 250 рублей. Для льготных категорий граждан суммы в два раза меньше. Поднять цены до 600 рублей на данный момент просто невозможно.