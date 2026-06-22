В России будут маркировать книгу Владимира Ленина

Также в числе книг, подлежащих маркировке, четыре произведения современного норвежского автора, популярного в России, Ю Несбе: «Немезида», «Красношейка», «Леопард» и «Призрак». Вновь в списке — тексты шведского современного писателя Фредрика Бакмана. Речь идет о произведениях «Медвежий угол» и «Мы против вас». Кроме того, маркировке подлежат романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце», книга «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза», в которой собраны произведения Говарда Лавкрафта.