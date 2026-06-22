В России будут маркировать книгу Владимира Ленина

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке. В него попали более 100 новых произведений, включая книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского, выяснил корреспондент ТАСС.
Также в числе книг, подлежащих маркировке, четыре произведения современного норвежского автора, популярного в России, Ю Несбе: «Немезида», «Красношейка», «Леопард» и «Призрак». Вновь в списке — тексты шведского современного писателя Фредрика Бакмана. Речь идет о произведениях «Медвежий угол» и «Мы против вас». Кроме того, маркировке подлежат романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце», книга «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза», в которой собраны произведения Говарда Лавкрафта.
Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1 тыс. произведений. Список пополняется еженедельно. В перечне — произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной. Среди зарубежных авторов — Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик. Встречаются имена Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Даниеля Киза.
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.
Перечень РКС носит публичный характер и используется издателями, книжными магазинами, библиотеками и другими участниками рынка для единообразного соблюдения закона. Книги включаются в него по заявлению правообладателей при подтверждении наличия соответствующего контента.