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Ярмарка, конкурсы и творческие встречи: в июле центр Калининграда на три дня отдадут книголюбам

В городе пройдёт фестиваль «Книжный остров».

Источник: Клопс.ru

С 3 по 5 июля в Калининграде состоится фестиваль «Книжный остров — 2026»0+. Ярмарка вновь пройдёт у стен Кафедрального собора. О планах рассказали организаторы.

Формат ярмарки предполагает не только авставку-продажу книг, но и множество других активностей.

В программе:

встречи с авторами из разных городов России, лекции, мастер-классы для детей и взрослых, театральные постановки, концерты и кинопоказы, конкурсы и розыгрыши, открытый микрофон, семейная зона с книжными квестами.

В частности, в рамках ярмарки состоится презентация калининградского издательства «Живём» и литературного фестиваля «Капитан Грэй». Гости смогут посетить творческие встречи с местными и приглашёнными писателями: Ксенией Август, Борисом Бартфельдом, Юлией Ивановой, Александром Малышевым, Виталием Савровым, Ильёй Виноградовым и другими.

Вход на фестиваль свободный.

«Клопс» рассказывал, куда сходить на День города в Калининграде.

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