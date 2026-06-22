Символику 80-летия Калининградской области поместили даже на канализационные люки — Дятлова

«На сегодняшний день в городе мы задействовали 150 медиаэкранов, — отметила Елена Дятлова. — Символика 80-летия размещена на информационных и рекламных конструкциях. До конца недели мы вывесим флаговые конструкции на въездных магистралях, на улице Невского, на Ленинском проспекте. Мы изготовили полторы тысячи листов с наклейками разного формата с тематикой юбилея. Раздаём в торговых объектах. Оформлено уже 300 точек, остальные будут забрендированы до конца месяца. Мы забрендировали уже общественный транспорт, забрендировали остановки. В Калининграде даже появились канализационные люки, которые используются как нашим “Гидротехником”, так и областным “Водоканалом”. Мы выпустили первый тираж транспортной карты “Волна Балтики” — это такой памятный туристический сувенир, который можно забрать домой».