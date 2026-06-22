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Символику 80-летия Калининградской области поместили даже на канализационные люки — Дятлова

Глава администрации рассказала о праздничном оформлении города.

Источник: Клопс.ru

Символика 80-летнего юбилея Калининградской области размещена даже на канализационных люках. Об этом в понедельник, 22 июня, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова на заседании регионального правительства.

Она сообщила, как город украшается к празднику. В частности, на ул. Октябрьской и у Северного вокзала нарисованы два мурала.

«На сегодняшний день в городе мы задействовали 150 медиаэкранов, — отметила Елена Дятлова. — Символика 80-летия размещена на информационных и рекламных конструкциях. До конца недели мы вывесим флаговые конструкции на въездных магистралях, на улице Невского, на Ленинском проспекте. Мы изготовили полторы тысячи листов с наклейками разного формата с тематикой юбилея. Раздаём в торговых объектах. Оформлено уже 300 точек, остальные будут забрендированы до конца месяца. Мы забрендировали уже общественный транспорт, забрендировали остановки. В Калининграде даже появились канализационные люки, которые используются как нашим “Гидротехником”, так и областным “Водоканалом”. Мы выпустили первый тираж транспортной карты “Волна Балтики” — это такой памятный туристический сувенир, который можно забрать домой».

Также, как подчеркнула глава горадминистрации, мосты и путепроводы будут оформлены российскими флагами. Маленькие триколоры появятся на всех автобусах и троллейбусах.

Странные символы, которые в последнее время появились на объектах в Калининградской области, скорее напоминают орнамент для тарелки, а не новый бренд к 80-летию региона. Такое мнение высказала эксперт по территориальной идентичности, архитектор Наталья Ивановская.

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