Сазаны и амуры. В Цимлянское водохранилище выпустили 80 млн мальков

Экологи регулярно проводят биологические и химические исследования водоёма-охладителя и Цимлянского водохранилища. В водоёмы отправились сотни тысяч мальков сазана (около 700 тыс.) и белого амура (почти 239 тыс.). В 2025 году, юбилейном для атомной отрасли, АЭС выпустила 80-й миллион мальков. Также специалисты провели ежегодную техническую продувку водоёма-охладителя.
Ростовская АЭС представила публичный отчёт об экологической безопасности за 2025 год. Традиционная презентация собрала депутатов, представителей местных СМИ и общественников. Итоги года озвучила руководитель отдела охраны окружающей среды предприятия Ольга Горская.
Экологический контроль.
На протяжении всего 2025 года специалисты станции вели мониторинг окружающей среды. Под контролем находились атмосферный воздух, почвы, растительность и вода (включая питьевую). Результаты независимых и внутренних проверок показали: производственная деятельность не оказывает негативного влияния на качество окружающей среды.
Предприятие внедряет принципы «зелёной» экономики. По словам Ольги Горской, сотрудники станции наладили систему ежемесячного сбора вторсырья. Только за прошедший год на переработку было отправлено почти 30 тонн макулатуры и около трёх тонн пластика, полиэтилена и стекла.
«Срок разложения таких отходов в природе — от 200 до 1000 лет. Сотрудники цехов и отделов ежемесячно передают вторсырье на склады, откуда оно отправляется на утилизацию», — рассказала Ольга Горская.
Новая аллея.
В 2025 году при участии предприятия в Волгодонске появилась новая аллея из 25 лип и 80 кустов роз. Станция продолжает выступать спонсором и организатором городских субботников и экологических фестивалей.
Главный инженер атомной станции Андрей Горбунов подчеркнул, что экологическая ответственность — это важная часть культуры безопастности.
«Мы считаем важным быть открытыми и честными, демонстрировать осознанное отношение к окружающей среде. Результаты, которые мы сегодня показали, — итог системной работы, и мы будем продолжать в том же духе», — резюмировал он.