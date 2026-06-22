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В Ростовской области предупредили о высоком уровне пыльцы сорняков и злаков

В течение недели на Дону прогнозируют активность пыльцы сорняков, злаков и липы.

Источник: Комсомольская правда

Высокий уровень концентрации пыльцы злаков, сорняков и липы прогнозируют в Ростовской области на текущей неделе. Аллергены будут активны как на юге региона, так и в северных территориях. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс Погода».

В частности, пыльца сорняков и злаков в донской столице будет активно распространяться с понедельника до среды (22−24 июня), в пятницу (26 июня) и на выходных (28−29 июня). Возможная низкая активность липы.

На севере области до четверга сохранится высокая концентрация пыльцы сорняков, злаков и липы. Также ожидается низкая концентрация пыльцы березы.

Цветение липы может продлиться до августа, а цветение злаков и сорняков — до октября.

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