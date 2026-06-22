Транспортные изменения в Дзержинске и Арзамасе: итоги конкурсов по 20 маршрутам

В Нижегородской агломерации завершился ключевой этап отбора перевозчиков для общественного транспорта Дзержинска и Арзамаса.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), 22 июня закрылся прием заявок на обслуживание 12 городских маршрутов Дзержинска. На большинство направлений (№№ 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213) претендует единственный участник — компания ООО «Столица Авто». С ней и будут подписаны государственные контракты.
Примечательно, что нынешний перевозчик МУП «Экспресс» не подал ни одной заявки. При этом маршрут № 6 (сейчас его обслуживает ООО «Тройка») остался без претендентов, поэтому на него объявят повторный аукцион.
Параллельно реформируется транспортная сеть Арзамаса. На торги по 8 пригородным маршрутам, завершившиеся 18 июля, поступили заявки только от «Арзамаспассажиравтотранса» — сейчас идет процесс заключения контрактов.
Еще по 13 пригородным направлениям Арзамасского округа сбор заявок продлится до 26 июня.
Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта в Арзамасе переводят на бескондукторную систему.