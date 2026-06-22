Discovery и Eurosport прекратят вещание в Беларуси с 1 июля у крупного оператора

Discovery и Eurosport прекратят вещание в Беларуси с 1 июля 2026 года у крупного оператора. Подробности сообщает «Белтелеком».
С указанной даты в расширенных пакетах Zala IPTV будет прекращено вещание тематического пакета Discovery, а также популярных телеканалов Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2. Причина — завершение срока действия контракта с правообладателем.
Как уточнили в «Белтелекоме», для зрителей подготовили достойную альтернативу в виде нового тематического пакета VIP HD. Его наполнение рассчитано на зрителей с разными интересами.
Для белорусов, которые интересуются природой и историей, рекомендуют телеканал канал Viasat Nature/History HD. Для киноманов подойдут телеканалы TV1000 Premium, TV1000 Megahit, TV1000 Comedy, ViP Serial.
Любители спорта смогут следить за яркими спортивными событиями и прямыми трансляциями на телеканале «Спортивный телеканал Виасат HD».
Стоимость нового тематического пакета, уточняют в организации, составит 4,2 рубля в месяц вместо 5,5 рубля за пакет Discovery.
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