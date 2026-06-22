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Снижение доходов с платных парковок зафиксировали в Нижнем Новгороде

За первый квартал 2026 года в бюджет города поступило 17,6 млн рублей.

Источник: Нижегородская правда

С пользования платными парковками в бюджет Нижнего Новгорода поступило на 1 млн рублей меньше, чем год назад. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По итогам первого квартала 2026 года доходы нижегородского бюджета с платных парковок составили 17,6 млн рублей. За аналогичный период 2025 года в бюджет поступило 18,6 млн рублей, а годом ранее и вовсе — 10,9 млн рублей. Отмечается, что большая часть этой суммы — штрафы за неоплату парковки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде.