Врач Гнездова предостерегла от прогулок босиком по траве

Специалист объяснила в разговоре с РИАМО, что на газонах скапливаются экскременты различных животных, таких как мыши, крысы, ежи и бездомные собаки. Эти выделения могут содержать лептоспиры — бактерии, вызывающие лептоспироз. Для заражения не обязательно иметь глубокую открытую рану на ноге. Даже микротрещина на пятке, расчёсанный укус насекомого или просто размокшая от росы кожа могут стать входными воротами для инфекции.