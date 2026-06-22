Врач Гнездова предостерегла от прогулок босиком по траве

Врач Елена Гнездова предупреждает о серьёзной опасности прогулок босиком по влажной траве. По её словам, такие прогулки могут привести к заражению лептоспирозом — опасным инфекционным заболеванием, которое может стать причиной летального исхода.
Специалист объяснила в разговоре с РИАМО, что на газонах скапливаются экскременты различных животных, таких как мыши, крысы, ежи и бездомные собаки. Эти выделения могут содержать лептоспиры — бактерии, вызывающие лептоспироз. Для заражения не обязательно иметь глубокую открытую рану на ноге. Даже микротрещина на пятке, расчёсанный укус насекомого или просто размокшая от росы кожа могут стать входными воротами для инфекции.
Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, которое передаётся человеку от животных и характеризуется поражением внутренних органов (печени, почек, мышц, центральной нервной системы), выраженной интоксикацией и многообразием клинических проявлений.
Лептоспиры быстро проникают в кровоток и начинают повреждать стенки капилляров. Это вызывает тяжёлую интоксикацию, сопровождающуюся высокой температурой (выше 40 градусов) и сильной болью в икроножных мышцах. Затем развивается каскад осложнений, который может привести к отказу печени, пожелтению кожи, нарушению работы почек и внутренним кровотечениям. Без своевременного лечения и проведения гемодиализа существует высокий риск летального исхода.
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