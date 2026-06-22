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Чернышенко рассказал об организации выпускных экзаменов

Чернышенко: правительство держит на контроле организацию выпускных экзаменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство России держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Глава правительства Михаил Мишустин провел в понедельник совещание с вице-премьерами.

«Организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию держим на постоянном контроле», — сказал Чернышенко в ходе совещания.

Основной период ЕГЭ начался 1 июня, ОГЭ — 2 июня. Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала в России 20 июня.

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