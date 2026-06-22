В Валуевке прошла беседа, посвященная 105-летию Ремонтненского района

В отделе стационарного библиотечного обслуживания № 11 села Валуевка состоялась беседа «Ремонтненский район на страницах книг». Мероприятие приурочено к 105-летию образования района и проведено в рамках проекта «Душа и память земли родной». Участниками стали читатели младшего школьного возраста.
В ходе встречи библиотекарь рассказала об отражении истории края в литературе. Школьникам представили информацию о дореволюционных географических очерках и этнографических заметках, включая труды путешественников XIX века, описывавших быт и традиции жителей Сальских степей, сообщает издание «Рассвет».
Основная часть беседы была посвящена обзору краеведческих изданий из фонда библиотеки. Среди них — книга А. Бочарова «О малой родине моей». Участники рассматривали архивные фотографии и знакомились с фрагментами воспоминаний старожилов, касающимися периода становления советской власти, событий Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.
Библиотекарь зачитала отрывки из произведений, в которых авторы обращаются к теме донской природы. На встрече также прозвучали стихи местных поэтов.
Как отметили организаторы, цель мероприятия — популяризация краеведческой литературы и знакомство с историей района.