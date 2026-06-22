В Валуевке прошла беседа, посвященная 105-летию Ремонтненского района

Основная часть беседы была посвящена обзору краеведческих изданий из фонда библиотеки. Среди них — книга А. Бочарова «О малой родине моей». Участники рассматривали архивные фотографии и знакомились с фрагментами воспоминаний старожилов, касающимися периода становления советской власти, событий Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления.