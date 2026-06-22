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Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма начали запускать газоснабжение в 12 населенных пунктах, где раньше подачу ресурса приостановили. Об этом сообщили на предприятии «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

Утром в понедельник в более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района было приостановлено газоснабжение.

«Ремонтно-восстановительные работы завершены, возобновление услуги газоснабжения планируется с 22 июня 10:00 до 19:00 23 июня», — говорится в сообщении.

Подача газа возобновляется:

— пгт. Гвардейское.

— с. Софиевка.

— с. Маленькое.

— с. Красное.

— с. Первомайское.

— с. Урожайное.

— с. Чайкино.

— с. Солнечное.

— с. Красная Зорька.

— с. Укромное.

— с. Живописное.

— с. Совхозное.

Накануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия «Вода Крыма», обесточены.

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