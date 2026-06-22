Когда в Симферопольском районе возобновят подачу газа

Утром в понедельник в более чем 20 населенных пунктах Симферопольского района было приостановлено газоснабжение.
«Ремонтно-восстановительные работы завершены, возобновление услуги газоснабжения планируется с 22 июня 10:00 до 19:00 23 июня», — говорится в сообщении.
Подача газа возобновляется:
— пгт. Гвардейское.
— с. Софиевка.
— с. Маленькое.
— с. Красное.
— с. Первомайское.
— с. Урожайное.
— с. Чайкино.
— с. Солнечное.
— с. Красная Зорька.
— с. Укромное.
— с. Живописное.
— с. Совхозное.
Накануне сообщалось, что в Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия «Вода Крыма», обесточены.