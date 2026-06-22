Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

«Церковь всегда должна поддерживать именно такую траекторию развития межнациональных и межгосударственных отношений. Церковь всегда за единство. Было много всяких соблазнов, направленных на разделение жизни народа. Церковь никогда эти соблазны не поддерживала и всегда была фактором объединения народа. И именно это направление пастырского служения нашей Церкви оказалось самым ценным и самым устойчивым», — заключил патриарх Кирилл.