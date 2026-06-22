Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.
«Я всегда с особым чувством приезжаю в Беларусь. Понимаю, что я патриарх и для русских, и для белорусов, и для украинцев. Глубоко убежден, что Церковь может сегодня играть положительную, объединяющую людей роль», — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, духовное единство — в исторической общности народов, которая складывалась веками.
«Церковь всегда должна поддерживать именно такую траекторию развития межнациональных и межгосударственных отношений. Церковь всегда за единство. Было много всяких соблазнов, направленных на разделение жизни народа. Церковь никогда эти соблазны не поддерживала и всегда была фактором объединения народа. И именно это направление пастырского служения нашей Церкви оказалось самым ценным и самым устойчивым», — заключил патриарх Кирилл.