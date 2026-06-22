Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх рассказал об объединяющей роли РПЦ

Патриарх Кирилл: РПЦ играет объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Русская православная церковь может сегодня играть объединяющую роль для русских, украинцев и белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Брест, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

«Я всегда с особым чувством приезжаю в Беларусь. Понимаю, что я патриарх и для русских, и для белорусов, и для украинцев. Глубоко убежден, что Церковь может сегодня играть положительную, объединяющую людей роль», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, духовное единство — в исторической общности народов, которая складывалась веками.

«Церковь всегда должна поддерживать именно такую траекторию развития межнациональных и межгосударственных отношений. Церковь всегда за единство. Было много всяких соблазнов, направленных на разделение жизни народа. Церковь никогда эти соблазны не поддерживала и всегда была фактором объединения народа. И именно это направление пастырского служения нашей Церкви оказалось самым ценным и самым устойчивым», — заключил патриарх Кирилл.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше