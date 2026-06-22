Гендиректора стройфирмы обвиняют в мошенничестве при ремонте дорог в Мамоново

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных организаций. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступление было выявлено и задокументировано управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в 2019 году предприниматель заключил муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог на территории Мамоновского городского округа. Строительные материалы, использованные при выполнении работ по контракту, приобретались им без включения в цену налога на добавленную стоимость, поскольку предприятие применяло упрощенную систему налогообложения. При этом обвиняемый предоставил заказчику фиктивные документы о покупке товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками данного налога, после чего им была незаконно получена компенсация. Ущерб, причиненный бюджету муниципалитета в результате указанных действий, превысил 5 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательная база, позволившая направить уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. В целях обеспечения исполнения приговора на денежные средства и недвижимость, принадлежащие обвиняемому, наложен арест в сумме, достаточной для возмещения причиненного ущерба.