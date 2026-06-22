В Воронеже открыли горячую линию для близких пострадавших и объявили сбор крови

Министерство здравоохранения Воронежской области открыло круглосуточную горячую линию для родственников и близких людей, пострадавших во время ракетной опасности и уничтожения «высокоскоростных воздушных целей» над Воронежем.
По номеру +7 (473) 212−59−66 можно уточнить, находится ли человек в одном из подведомственных минздраву медучреждений, узнать, где он проходит обследование или лечение, а также получить инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения.
В ведомстве попросили при обращении заранее подготовить фамилию и имя человека, дату рождения, а также ориентировочные сведения о времени и месте происшествия, если они есть. Линию просят использовать только для поиска информации о пострадавших родственниках. В экстренных случаях необходимо обращаться в службы спасения.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что в Воронеже после атаки «высокоскоростных воздушных целей» есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. Территория предприятия продолжает осматриваться, поэтому количество раненых уточняется. Первоначально власти сообщали о трех пострадавших, один из них находился в тяжелом состоянии.
Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, участвовавший в заседании оперативного штаба под руководством губернатора, сообщил, что число пострадавших растет. Точных цифр он не называл. По его словам, депутаты регионального парламента готовы оперативно подключиться к помощи жителям.
После атаки в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС. По данным властей, «существенно повреждены» верхние этажи одного производственного здания, также пострадали фасады ближайших многоквартирных домов. Ликвидация последствий продолжается.
Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работы оперативных служб управы районов начнут осмотр поврежденных объектов и устранение последствий. При необходимости городские власти готовы организовать пребывание жителей в пунктах временного размещения. Также будет предусмотрена компенсация за поврежденные автомобили.
Воронежский областной центр крови ранее объявлял о срочной потребности во всех группах крови. Позднее в учреждении сообщили, что запасы крови восполнены и компонентов крови достаточно. Прием доноров с 23 июня будет идти в соответствии с «донорским светофором»; актуальную потребность также можно уточнить по телефону регистратуры центра.
В минздраве отдельно предупредили жителей о рисках при задымлении. Ведомство рекомендует по возможности покинуть зону дыма и пыли, использовать медицинскую маску или плотную влажную ткань для защиты дыхания. При сильном затруднении дыхания, боли в груди, потере сознания или выраженном головокружении необходимо немедленно вызвать экстренную помощь.