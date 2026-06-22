Волжане остаются без газа со Дня России

Жители нескольких домов города Волжского пожаловались vlg.aif.ru — их оставили без газа в День России, да так и забыли его подключить. Ресурс не поставляют в четыре дома на улице Набережной — №№ 65, 71, 73 и 75. В домах 120 квартир, отключения коснулись около 200 человек, среди них — пенсионеры, инвалиды, слепой человек и многодетная семья с пятью детьми, двое из которых груднички.
Горожане уверяют: все выявленные нарушения они давно устранили уже. Проверяющие пришли, составили акты, но в «Газпром газораспределение Волгоград» документы, похоже, так и не попали — управляющая компания «Лада Дом» их не передала, предполагают волжане.
Газ отключили даже там, где нарушений не было.
«12 июня к нам, жителям дома № 71 по улице Набережной, приехали представители газовой службы и отключили газ без всяких предупреждений. Сказали — из-за неисправности. Все неисправности были устранены, но газ нам так и не включили. А в доме живут многодетные семьи, пенсионеры, слепые люди. И все остаются без газа», — рассказывает Олег Богданов.
Инвалид Владислав Умников жалуется: даже в тех квартирах, где не было выявлено никаких нарушений, не предупредив заранее, газ отключили по всему стояку.
Предписание всё-таки пришло, но через три дня после того, как людей оставили без ресурса, поясняет Олег Богданов.
«Я думаю, что это незаконно», — предполагает волжанин.
Дефекты жильцы устранили за день, но газ не вернули.
Житель соседнего дома № 73 Роман Усков дополняет: в его жилье в процессе проверки обнаружились недочёты в дымоходе.
«Я со всем согласился. Все дефекты устранил. Пришли представители компании, всё проверили, выписали акт об устранении дефектов. Но газ не вернули. Нам пришлось отправить к бабушке несовершеннолетнего ребенка, потому что в квартире невозможно ни приготовить еду, ни помыться», — рассказывает о своих бедах горожанин.
Аналогичная история у Ирины Волынской из 71-го дома.
«Дефекты мы устранили за один день. Если бы в своё время, когда к нам приходил проверяющий, нам сказали бы о необходимости устранения недостатков, никаких проблем не было бы. А теперь мы уже неделю пытаемся добиться, чтобы газовая служба получила информацию о том, что всё устранено», — говорит волжанка.
«Не по-человечески»: жильцам не дали время на устранение недостатков.
Пенсионер Леонид Волынский, проживающий в дома № 71 поддерживает соседку: «Не по-человечески всё делается. К примеру, взять гофру. Кро знал, что она теперь должна быть жёсткой формы? Неужели нельзя было заранее предупредить и дать, скажем, неделю на устранение нарушений или хотя бы три дня? После этого срока провести новую проверку и убедиться, что всё исправлено?».
Волжанин поясняет: проверяющая женщина даже не представилась и не показала никаких документов. Теперь жильцы не знают, куда обращаться, чтобы доказать, что нарушения они устранили.
Ирина Волынская дополняет: акт об отключении был составлен в единственном экземпляре, им дубликат не оставили. Сотрудник сказала, что в газовую службу они передадут всё сами.
«Если бы у нас на руках был акт, нам проще было бы общаться с газовой службой. А теперь мы даже не знаем, где он лежит, как его получить. И в газовую службу он, судя по всему, не передан или передан криво-косо — найти его найти не могут».
«Вот так поздравили людей с днём России. Ну, спасибо за поздравления», — грустно иронизирует Роман Усков.
Комментарий эксперта.
Руководитель регионального Центра общественно го контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева:
"С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в правилах использования газового оборудования. Одно из них, в частности, предусматривает замену газового оборудования, если у него вышел срок эксплуатации — он обозначен в документах на плиту, колонку и другое оборудование.
Так же придётся заменить гибкие шланги подачи газа, если у них закончился срок эксплуатации — он указан на ярлыке, который должен оставаться на шланге, или на самом шланге.
Если нет желания менять газовое оборудование, можно провести его диагностику. Если проверка покажет, что его ещё можно использовать, это укажут в акте. Документ нужно будет предъявить в ходе проведения ТО ВДГО. В противном случае поставщик газа может отключить ресурс".