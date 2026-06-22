Эксперты оценили ключевые сберегательные тренды в Ростове

Главные финансовые цели жителей города распределились довольно равномерно. На первом месте оказалось приобретение автомобиля — этот вариант выбрали 22% респондентов. Практически столько же горожан (21%) копят на покупку жилья для себя или своих детей. Оплату образования считают приоритетом 13% опрошенных, расходы на будущий отпуск закладывают в бюджет 9%, а формирование пенсионных накоплений — 8%. Еще 7% целенаправленно создают финансовую подушку безопасности, в то время как 5% респондентов откладывают деньги на возможное лечение.