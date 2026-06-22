В Красноярском крае пенсионерке вернут деньги, которые ее сын отправил мошенникам

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с получателя средств. Также при участии надзорного ведомства на имущество и деньги ответчика наложили арест. В суде владелец счета заявил, что получил деньги якобы в рамках сделки по продаже криптовалюты и не причастен к мошенничеству. Однако подтвердить законность получения чужих средств он не смог.