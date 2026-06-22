В Красноярском крае пенсионерке вернут деньги, которые ее сын отправил мошенникам

В Красноярском крае прокуратура добилась взыскания 120 тыс. рублей в пользу пенсионерки, чьи деньги ушли мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В мае 2025 года телефонные аферисты убедили жителя Пировского округа, что его сбережения находятся под угрозой. Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет».
Поддавшись обману, он отправил злоумышленникам не только свои накопления, но и 120 тыс. рублей, принадлежавшие его пожилой матери. После этого мать и сын обратились к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования установили владельца счета, на который поступили деньги.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с получателя средств. Также при участии надзорного ведомства на имущество и деньги ответчика наложили арест. В суде владелец счета заявил, что получил деньги якобы в рамках сделки по продаже криптовалюты и не причастен к мошенничеству. Однако подтвердить законность получения чужих средств он не смог.
Суд согласился с позицией прокуратуры и взыскал с ответчика 120 тыс. рублей. Фактическое исполнение решения прокуратура проконтролирует.