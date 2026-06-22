Фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде завершился операми «Паяцы» и «Иоланта»

VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» триумфально завершился в Нижнем Новгороде 20 июня, оставив публику под впечатлением от музыкального путешествия во времени. Об этом сообщили в Нижегородском театре оперы и балета.
На протяжении трёх недель город жил в ритме рубежа XIX-XX веков, а программа была приурочена к 130-летию Всероссийской выставки 1896 года — точке культурного взлета для Нижнего Новгорода.
Художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов представил слушателям как хиты эпохи, так и редко исполняемые произведения, стремясь уловить созидательную энергию того времени через музыку Fin de siècle. Фестиваль открылся премьерой оперы Джакомо Пуччини «Богема», мировая премьера которой состоялась ровно 130 лет назад, став идеальным мостиком между эпохами.
Музыкальная палитра мероприятия охватила творчество таких композиторов, как Скрябин, Малер, Яначек, Мясковский, Бузони и Веберн, прозвучавшие в исполнении ведущих российских дирижёров Федора Леднева и Федора Безносикова. Торжественное закрытие подарило уникальный драматургический опыт: впервые в один вечер были исполнены одноактные оперы «Паяцы» Леонкавалло и «Иоланта» Чайковского с участием звездной труппы театра.
Одним из главных событий стало исполнение вокальных циклов Кароля Шимановского, которое музыкальный критик Владимир Зисман назвал «эстетическим шоком», отметив фантастическое мастерство солистов. Симфонический оркестр Нижегородского театра также удостоился высоких оценок за качественный рост и уверенное звучание сложной программы.
Всего на двух площадках — исторической сцене театра и в Концертном Пакгаузе — прошло девять мероприятий, которые посетило более 5500 человек при полном аншлаге. Как подчеркнул директор театра Эдуард Мусаханянц, публика оказалась готова к открытиям, подтвердив высокий интерес к сложным интеллектуальным программам. По мнению критика Екатерины Бабуриной, теперь нижегородцам нет необходимости ехать в Пермь на Дягилевский фестиваль, ведь рафинированные музыкальные удовольствия есть у них дома.
Ранее сообщалось, что более 40 тысяч человек посетили фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине.