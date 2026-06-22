Фестиваль «Стрелка» в Нижнем Новгороде завершился операми «Паяцы» и «Иоланта»

Всего на двух площадках — исторической сцене театра и в Концертном Пакгаузе — прошло девять мероприятий, которые посетило более 5500 человек при полном аншлаге. Как подчеркнул директор театра Эдуард Мусаханянц, публика оказалась готова к открытиям, подтвердив высокий интерес к сложным интеллектуальным программам. По мнению критика Екатерины Бабуриной, теперь нижегородцам нет необходимости ехать в Пермь на Дягилевский фестиваль, ведь рафинированные музыкальные удовольствия есть у них дома.