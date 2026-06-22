Один из самых перспективных игроков «Пармы» переезжает в Краснодар

Сумма отступных пермякам за центрового не раскрывается, но отмечается, что они будут «внушительными». Обе команды официально о переходе игрока пока не сообщали. В марте текущего года пермский баскетбольный клуб сообщал о том, что Глеб Фирсов подписал с клубом новое соглашение, которое было рассчитано на период до 2029 года.