В Госдуме предупредили Киев о последствиях атаки на Белоруссию

«С учетом того, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы регулируется совместными задачами по обороне, [Владимиру] Зеленскому нужно все очень тщательно взвесить. Если он на это способен, конечно. Ответ на попытку агрессии будет жестким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину», — заявил собеседник NEWS.ru.