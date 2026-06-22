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В Госдуме предупредили Киев о последствиях атаки на Белоруссию

Депутат Госдумы Александр Толмачев предупредил о возможных последствиях для Киева в случае атаки на Белоруссию. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Москва способна дать жесткий отпор, опираясь на принципы совместной военной доктрины, которую Россия и Белоруссия утвердили еще в 2021 году.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Толмачев отметил, что обе страны входят в Союзное государство. Именно в 2021 году они приняли обновленную военную доктрину, которая стала общей для двух сторон. Этот документ четко определяет механизмы совместной обороны и подходы к обеспечению национальной безопасности. Доктрина подразумевает согласованные действия для отражения любой агрессии.

«С учетом того, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы регулируется совместными задачами по обороне, [Владимиру] Зеленскому нужно все очень тщательно взвесить. Если он на это способен, конечно. Ответ на попытку агрессии будет жестким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум. Украинский лидер обвинил Минск в размещении военной техники, якобы используемой для корректировки огня по территории Украины. Зеленский дал белорусской стороне неделю на вывод этих средств, пригрозив, что в противном случае Киев предпримет ответные шаги.

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