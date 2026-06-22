Специалисты рассказази об опасности от употребления наркотиков

Специалисты предупреждают: первые попытки употребления часто происходят в подростковом возрасте — уже в 12−13 лет. Обычно это связано с любопытством, желанием «быть как все» или давлением со стороны сверстников. Многие ошибочно считают, что один раз попробовать — не опасно. Но даже единичный опыт может вызвать сильное желание повторить и привести к зависимости.