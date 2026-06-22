«Спасибо за поздравление!». Волжане остаются без газа со Дня России

«Дефекты мы устранили за один день. Если бы в своё время, когда к нам приходил проверяющий, нам сказали бы о необходимости устранения недостатков, никаких проблем не было бы. А теперь мы уже неделю пытаемся добиться, чтобы газовая служба получила информацию о том, что всё устранено», — говорит волжанка.