«В секунды». Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Резко возникшая одышка, которая сопровождается отеком одной ноги, может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Какие красные флаги? Если у вас отекла одна нога. Отек одной ноги и возникновение одышки — это красный флаг. Тромб выстрелил в легкие, закупорил одну из ветвей легочной артерии — смертельно опасная ситуация», — заявил врач.
Мясников отметил, что другим признаком этого состояния считается кашель с кровью, а также внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.
«Пропустив тромбоэмболию легочной артерии, ты можешь умереть в секунды», — заявил доктор.
Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.