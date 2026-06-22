«В секунды». Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.