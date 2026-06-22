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«В секунды». Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

Мясников предупредил о смертельной опасности тромбоэмболии легочной артерии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Резко возникшая одышка, которая сопровождается отеком одной ноги, может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Какие красные флаги? Если у вас отекла одна нога. Отек одной ноги и возникновение одышки — это красный флаг. Тромб выстрелил в легкие, закупорил одну из ветвей легочной артерии — смертельно опасная ситуация», — заявил врач.

Мясников отметил, что другим признаком этого состояния считается кашель с кровью, а также внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.

«Пропустив тромбоэмболию легочной артерии, ты можешь умереть в секунды», — заявил доктор.

Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.