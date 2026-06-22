Фейковые билеты на Суперкубок по футболу пытаются продавать нижегородцам

В министерстве подчеркнули, что приобрести билеты получится исключительно через официальный сайт Суперкубка РФС. Жителей региона просят не реагировать на предложения о покупке билетов на сторонних ресурсах — они могут оказаться мошенническими. В администрации «Совкомбанк Арены» также подтвердили, что не занимаются и не планируют заниматься реализацией билетов на предстоящую игру. О том, когда откроется продажа, сообщат дополнительно.