Фейковые билеты на Суперкубок по футболу пытаются продавать нижегородцам

Старт продаж билетов на Суперкубок России по футболу пока не объявлен. Такую информацию опубликовало Министерство спорта Нижегородской области.
Футбольный матч пройдёт 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде: на поле выйдут московский «Спартак» и петербургский «Зенит».
В министерстве подчеркнули, что приобрести билеты получится исключительно через официальный сайт Суперкубка РФС. Жителей региона просят не реагировать на предложения о покупке билетов на сторонних ресурсах — они могут оказаться мошенническими. В администрации «Совкомбанк Арены» также подтвердили, что не занимаются и не планируют заниматься реализацией билетов на предстоящую игру. О том, когда откроется продажа, сообщат дополнительно.
Ранее нижегородским болельщикам рассказали, как пережить месяц ночных матчей ЧМ.