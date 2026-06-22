В Калининградской области запустили бесплатный проект по активному долголетию

В Калининградской области стартовал годовой проект «Активное долголетие», рассчитанный на жителей старше 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Как отмечают организаторы, программа направлена на сохранение когнитивных способностей и поддержание активного образа жизни. Участникам обещают занятия по развитию памяти и внимания, практики для снижения уровня стресса, упражнения на творческое мышление, а также возможность завести новые знакомства и отслеживать собственный прогресс.
Программа предусматривает несколько форматов участия: очные встречи, онлайн-занятия или их комбинацию. В нее войдут лекции специалистов, групповые занятия и различные практические активности.
Участие в проекте бесплатное. Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 8−951−589−91−23.