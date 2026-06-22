В Калининградской области запустили бесплатный проект по активному долголетию

Как отмечают организаторы, программа направлена на сохранение когнитивных способностей и поддержание активного образа жизни. Участникам обещают занятия по развитию памяти и внимания, практики для снижения уровня стресса, упражнения на творческое мышление, а также возможность завести новые знакомства и отслеживать собственный прогресс.