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В Калининградской области запустили бесплатный проект по активному долголетию

Проект рассчитан на жителей старше 50 лет.

В Калининградской области стартовал годовой проект «Активное долголетие», рассчитанный на жителей старше 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Как отмечают организаторы, программа направлена на сохранение когнитивных способностей и поддержание активного образа жизни. Участникам обещают занятия по развитию памяти и внимания, практики для снижения уровня стресса, упражнения на творческое мышление, а также возможность завести новые знакомства и отслеживать собственный прогресс.

Программа предусматривает несколько форматов участия: очные встречи, онлайн-занятия или их комбинацию. В нее войдут лекции специалистов, групповые занятия и различные практические активности.

Участие в проекте бесплатное. Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону: 8−951−589−91−23.