Калининградцы задерживаются у первого работодателя дольше среднего по стране — исследование

Длительность первой работы заметно зависит от возраста. Россияне 18−24 лет в среднем остаются в компании 1,4 года, в 25−34 года — 2,7 года, в 35−44 года — уже пять лет. У сотрудников старше 55 лет этот показатель превышает 12 лет. У мужчин значение немного выше, чем у женщин: 5,1 года против 4,5 года.