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На Дону из тысяч свечей воссоздали подвиг батареи Оганова

В канун Дня памяти и скорби, вечером 21 июня, в парке Донского государственного технического университета появилась уникальная световая инсталляция.

В Ростове из тысяч свечей воссоздали подвиг батареи Оганова. В канун Дня памяти и скорби в парке ДГТУ появилась световая инсталляция. Участники акции выложили из горящих свечей образ памятника артиллеристам, насмерть стоявшим на подступах к городу осенью 1941 года.

К акции присоединился советник губернатора донского региона Сергей Медведев. Он подчеркнул: 85 лет назад миллионы наших соотечественников отдали свои жизни для Победы и показали всему миру пример героизма.

«22 июня — это самая трагическая, самая скорбная дата для нашей страны. Это начало Великой Отечественной войны — самой кровопролитной, жестокой войны, которую знала история. Сегодня мы не имеем права это забыть. И мы обязаны передать эту память новым поколениям», — отметил он.

В создании огненной картины приняли участие студенты и молодёжь, которым важно соприкасаться с историей края. Параллельно акция прошла в Таганроге, где свечи сложили в образ мемориала «Борцы». Инициаторами выступили активисты партии «Единая Россия».Мероприятие объединило десятки регионов и зарубежных стран. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Патриотическая акция «Огненные картины войны» традиционно привлекает внимание ростовчан. В начале мероприятия концертный ансамбль «Успех» представил программу с тематическими композициями, после чего состоялась церемония зажжения свечей.

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