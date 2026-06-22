Сбер направит 1,7 млрд рублей на восстановление Дома чекиста в Нижнем Новгороде

Дом чекиста был построен в 1932 году. Там жили сотрудники НКВД и их семьи. В 1950-х годах здание перепрофилировали в административное. С конца прошлого века здание находилось в заброшенном состоянии. Постепенно оно пришло в аварийное состояние. В 2024/25 годах здание снесли, чтобы полностью восстановить в историческом облике и приспособить к современному использованию.