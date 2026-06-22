Переговорщика вызвали в суд

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, а также пятерых его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет, обвиняемых в зависимости от ролей по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.